

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تمرین تاکتیکی امروز تیم فوتبال جوانان ایران از ساعت ۱۵:۳۰ شنبه در زمین شماره دو مرکز ملی فوتبال برگزار شد.

بازیکنان تیم فوتبال جوانان کشورمان صبح امروز و در پس از دیدار مقابل پرسپولیس، تمرین ریکاوری خود را در ساختمان پک برگزار کرده و عصر نیز در یک جلسه تمرینی ۸۰ دقیقه‌ای، برنامه‌های فنی و تاکتیکی کادر فنی را به اجرا گذاشتند.

این جلسه تمرینی با گرم کردن و آماده‌سازی بازیکنان آغاز شد و در ادامه ملی‌پوشان تمرینات مربوط به پاس و حرکت، اجرای الگو‌های حمله و وظایف تخصصی پستی را پشت سر گذاشتند. در بخش پایانی نیز بازیکنان در قالب تمرین تقابل دفاع و حمله، به اجرای برنامه‌های تاکتیکی و مرور شرایط مختلف بازی پرداختند.

از نکات قابل توجه تمرین امروز، حضور محمدحسین اسلامی، بازیکن فعلی استقلال و ستاره سابق تیم ملی امید، در محل تمرین بود. اسلامی که سابقه همبازی بودن با قاسم حدادی‌فر و دستیارانش را در کارنامه دارد، میهمان تمرین امروز تیم ملی جوانان بود.

همچنین علی تارقلی‌زاده، رئیس کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال، به همراه سمیه دهقانیان، رئیس دپارتمان جوانان فدراسیون، با حضور در زمین شماره دو مرکز ملی فوتبال، از نزدیک نظاره‌گر تمرینات ملی‌پوشان بودند.

با وجود سرمای هوا، شاگردان قاسم حدادی‌فر با طراوت و پرحرارت به مرور تاکتیک‌های مدنظر کادرفنی پرداختند.