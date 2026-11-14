به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عبدالرحمن علی محمدی با اشاره به انجام سه هزار و ۸۴۹ عملیات خدمات فنی و مهندسی در شرکت ملی حفاری ایران اظهار کرد: این عملیات با هدف پشتیبانی از فعالیت‌های حفاری و کمک به حفظ، نگهداشت و افزایش تولید نفت و گاز در میدان‌های خشکی و دریایی کشور انجام شده است.

وی افزود: از میان این تعداد عملیات ۸۲۹ مورد در مدیریت خدمات فنی و سه هزار و ۲۰ مورد در مدیریت خدمات فنی محقق و به ثبت رسید.

معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری با اشاره به طرح بزرگ بازساری ناوگان حفاری و تجهیزات کاربردی در خدمات فنی و مهندسی که در راستای سیاست های وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران در دست اجرا است گفت: در این زمینه به موازات روزآمدسازی دستگاه‌های حفاری، بهره‌گیری از تجهیزات نوین با فناوری روز در حوزه خدمات فنی و ویژه حفاری نیز در دستور کار و اجرا قرار دارد.

وی ادامه داد: با روز آمد سازی تجهیزات وکاربست فناوری‌های جدید، مشارکت این شرکت در بازار خدمات یکپارچه فنی و مهندسی صنعت حفاری کشور پررنگ‌تر می شود.

علی‌محمدی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های شرکت ملی حفاری ایران از نظر برخورداری از تجهیزات تخصصی و نیروی انسانی متخصص و باتجربه را از ویژگی‌های شاخص و وجه تمایز این شرکت با سایر شرکت‌های فعال در عرصه صنعت حفاری جهان عنوان کرد و گفت: این شرکت با بهره‌گیری از دانش فنی و تجهیزات اختصاصی، بیش از ۲۵ نوع خدمات یکپارچه فنی و مهندسی را همسو با عملیات حفاری چاه‌های نفت و گاز ارائه می‌کند.

وی افزود: پیش از تاسیس شرکت ملی حفاری ایران، این خدمات در کشور از سوی ده‌ها شرکت خارجی ارائه می‌شد، اما اکنون بیش از چهار دهه است که متخصصان ایرانی مسئولیت اجرای کامل این خدمات را از ابتدا تا انتها با کیفیت مطلوب و در سطح استانداردهای بین‌المللی برعهده دارند.

معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری با اشاره به نقش اساسی خدمات فنی و مهندسی در اجرای عملیات حفاری چاه‌های توسعه‌ای، توصیفی، اکتشافی و تعمیری گفت: ارائه این خدمات در تمامی مراحل حفاری و تعمیر چاه‌ها ضروری است و نبود هر یک از آن‌ها می‌تواند موجب توقف یا ایجاد وقفه در روند عملیات شود.

وی افزود: خدمات فنی مهم‌ترین بخش پشتیبانی عملیاتی حفاری به شمار می‌رود و تکمیل نهایی چاه‌ها و آماده‌سازی آن‌ها برای ورود به مدار تولید، ارتباط مستقیم با ارائه به‌موقع و مطلوب این خدمات دارد.

علی‌محمدی با تشریح دامنه خدمات ارائه‌شده از سوی ۲ مدیریت خدمات ویژه و خدمات فنی حفاری این شرکت اظهار کرد: در بخش خدمات ویژه، عملیات نمودارگیری، نمودارگیری از سیال حفاری، چاه‌پیمایی، مغزه‌گیری، عبور از جداری و حفاری به روش افقی و جهت‌دار ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین در بخش خدمات فنی، خدماتی از جمله اسیدکاری ویژه و گسترده، سیمان‌کاری، تزریق‌پذیری، لوله مغزی سیار، لوله‌گذاری چاه، نصب آویزه، آزمایش چاه با ساق مته، حفاری با هوا و حفاری به روش فروتعادلی انجام می‌گیرد.

معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری با اشاره به نقش مهم مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) به‌عنوان یکی از مدیریت‌های زیرمجموعه حوزه معاونت مدیرعامل در امور فنی گفت: این مدیریت در تحقق برنامه‌های حفاری و ارائه خدمات فنی و ویژه، نقش پشتیبانی و راهبردی دارد و مسئولیت ثبت، جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و انتقال داده‌های حفاری و خدمات جانبی و همچنین برقراری ارتباط میان دستگاه‌های حفاری مستقر در مناطق عملیاتی خشکی و دریایی با مرکز ستاد را برعهده دارد.

وی افزود: فعالیت‌های این مدیریت موجب افزایش دقت و کیفیت خدمات، ارتقای رضایتمندی کارفرمایان و در نهایت افزایش درخواست دریافت خدمات از سوی شرکت‌های نفتی می‌شود.