استاندار آذربایجان شرقی در سه‌شنبه‌های اقتصادی و در جریان بازدید از مجموعه فولادی در ارمنستان بر بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاران استان آذربایجان شرقی در بازار‌های خارجی و تسهیل مسیر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی ایرانی در کشور‌های همسایه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،بهرام سرمست در جریان سفر به ارمنستان و همزمان با برگزاری نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ارمنستان از کارخانه فولادی بازدید کرد مجموعه‌ای صنعتی که با سرمایه‌گذاری یکی از فعالان اقتصادی برخاسته از آذربایجان شرقی در این کشور راه‌اندازی شده است.

این واحد تولیدی با فعالیت در دو بخش ذوب و نورد نمونه‌ای از ظرفیت حضور بخش خصوصی استان در عرصه اقتصاد منطقه‌ای به شمار می‌رود و نشان می‌دهد سرمایه و تخصص فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی می‌تواند فراتر از مرز‌های جغرافیایی زمینه‌ساز ایجاد و توسعه فعالیت‌های صنعتی باشد.

یکی از ویژگی‌های قابل توجه این مجموعه توجه به تامین انرژی از منابع تجدیدپذیر است. کارخانه فولادی با احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۲.۵ مگاوات بخشی از نیاز انرژی خود را از طریق این منبع تامین می‌کند اقدامی که در مسیر کاهش وابستگی به منابع متعارف انرژی و حرکت به سمت تولید پایدار اهمیت دارد.

استاندار آذربایجان شرقی در جریان حضور در این مجموعه ضمن گفتگو با مدیران و کارکنان کارخانه از نزدیک در جریان روند فعالیت، توان تولیدی و برنامه‌های توسعه‌ای آن قرار گرفت و مسائل و موانع پیش روی فعالیت این واحد صنعتی را بررسی کرد.

سرمست در این بازدید بر ضرورت پشتیبانی از سرمایه‌گذاران استان در بازار‌های خارجی تاکید کرد و رفع موانع گمرکی و ترانزیتی را از الزامات تقویت فعالیت اقتصادی بنگاه‌هایی دانست که با سرمایه ایرانی در کشور‌های همسایه فعالیت می‌کنند.

این بازدید در ادامه ابتکار سه‌شنبه‌های اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی برای پیگیری مسائل تولید و سرمایه‌گذاری انجام شد رویکردی که حتی در جریان ماموریت‌های خارجی نیز با بررسی میدانی وضعیت واحد‌های صنعتی و گفتگو مستقیم با فعالان اقتصادی دنبال می‌شود.