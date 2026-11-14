در نشست کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی تصویب شد
برخورد با واحدهای صنعتی آلاینده و محدودیت تردد خودروهای دودزا در دستور کار قرار گرفت
در پی تشدید آلودگی هوا، کمیته اضطرار استان مرکزی بر نظارت جدی بر فعالیت واحدهای صنعتی آلاینده، جلوگیری از تردد خودروهای آلاینده و استفاده حداکثری نیروگاه شازند از سوخت گاز طبیعی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت: در جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا، مجموعهای از تصمیمات برای کاهش آلایندههای جوی و کنترل منابع انتشار آلودگی به تصویب رسید.
امیر انصاری افزود: جلوگیری از تردد خودروهای آلاینده، کاهش فعالیت یا تعطیلی واحدهای صنعتی و صنفی آلاینده از جمله واحد آندسازی شرکت آلومینیوم و استفاده حداکثری نیروگاه شازند از گاز طبیعی، از مهمترین مصوبات این کارگروه است.
وی با تأکید بر ضرورت نظارت بر اجرای مصوبات گفت: کنترل منابع انتشار آلودگی و کاهش فعالیت واحدهای آلاینده با هدف بهبود کیفیت هوا و حفاظت از سلامت شهروندان در دستور کار قرار دارد.