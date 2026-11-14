در پی تشدید آلودگی هوا، کمیته اضطرار استان مرکزی بر نظارت جدی بر فعالیت واحد‌های صنعتی آلاینده، جلوگیری از تردد خودرو‌های آلاینده و استفاده حداکثری نیروگاه شازند از سوخت گاز طبیعی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت: در جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا، مجموعه‌ای از تصمیمات برای کاهش آلاینده‌های جوی و کنترل منابع انتشار آلودگی به تصویب رسید.

امیر انصاری افزود: جلوگیری از تردد خودرو‌های آلاینده، کاهش فعالیت یا تعطیلی واحد‌های صنعتی و صنفی آلاینده از جمله واحد آندسازی شرکت آلومینیوم و استفاده حداکثری نیروگاه شازند از گاز طبیعی، از مهم‌ترین مصوبات این کارگروه است.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت بر اجرای مصوبات گفت: کنترل منابع انتشار آلودگی و کاهش فعالیت واحد‌های آلاینده با هدف بهبود کیفیت هوا و حفاظت از سلامت شهروندان در دستور کار قرار دارد.