فیلم کوتاه نفر سی و یکم، یک چالش میان بزرگسالان با نوجوانان را به تصویر می‌کشد و تایید می‌کند که صدای نوجوان باید شنیده شود.

امین جواهری، نویسنده و کارگردان در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به اتمام فیلمبرداری آخرین ساخته خود گفت: چند روزی است که فیلم‌برداری فیلم «نفر سی‌ویکم» به پایان رسیده است.. این فیلم، محصول مشترک ایران و لهستان در چارچوب تبادل فرهنگی مدارس دنیاست و بهمن‌ماه منتشر خواهد شد.

وی با اشاره به دغدغه‌های خود در حوزه نوجوانان و ساخت فیلم برای آنها، اظهار داشت: «نفر سی‌ویکم» درباره فاصله میان دنیای نوجوانان با بزرگ‌تر‌هایی است که می‌خواهند آنها را بشناسند. در این میان، یک صدای ناشناس یک مدرسه را با پرسشی روبه‌رو می‌کند و فیلم با این محور پیش میرود که شنیدن یک نوجوان واقعاً یعنی چه؟

جواهری از تصویربرداری این اثر در شهر تبریز خبر داد و افزود: به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت شهرستان‌ها در تولیدات سینمایی و ایجاد فرصت برای نشان دادن جاذبه‌های هر شهر، تصمیم گرفتیم که این فیلم در شهر تبریز فیلمبرداری شود.

عوامل فیلم نفر سی‌ویکم عبارتند از: نویسنده و کارگردان: امین جواهری، تهیه‌کنندگان: دریا دریادل، الهام مکاریان، مجری طرح: عادل جعفرموحد، مدیر تولید: علی پیرزاده، مدیر فیلم‌برداری: مهدی میمندی، گروه فیلم‌برداری: داود عبداله‌زاده، حسن صمدی، مهدی صبری، محمدحسین امستجانی، صدابردار: رسول عمرانی‌فر، طراح چهره‌پردازی: نیکو پورفرج، طراح صحنه و مدیر صحنه: فیروزه نعمتی، برنامه‌ریز: علی صالح‌ودادی، دستیار اول کارگردان: میر مهدی سیدی

منشی صحنه: زهرا راد، دستیاران کارگردان: سیما بهنام، عسل آقایی، مستندساز پشت صحنه: سعید الیاسی

عکاس صحنه: شکوفه فرهادی، پشتیبانی فنی: امیر اشک‌خونی بازیگران: لعیا میرنصیری، مرجان متقی، سام اسدی، ثمین آقامحمدی، فاطمه خجسته‌نژاد، غزل سیدالشهدایی، سویل ببری، مونا فرشباف، النا سیدجعفری و شمار زیادی از بازیگران نوجوان مستعد.

گفتنی است امین جواهری پیش از این، چندین فیلم کوتاه از جمله بنی ادم ابزار یکدیگرند، بود، چراغ زرد، کورسو، سلیمه، زندگی در شماره ها، بالماسکه و نامه چهل و چهارم را نویسندگی و کارگردانی کرده است.

او همچنین در حوزه پژوهش سینما نیز صاحب چند کتاب می‌باشد.