به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی بیان داشت: در راستای اجرای طرح‌های پایش شبکه و صیانت از حقوق مشترکان، با تلاش نیرو‌های عملیاتی و همکاری نهاد‌های امنیتی و انتظامی، ۵۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در نقاط مختلف اهواز شناسایی و جمع‌آوری شد.

وی با اشاره به اهمیت اجرای مستمر این طرح‌ها افزود: استفاده از دستگاه‌های استخراج رمزارز به دلیل مصرف برق بسیار بالا و غیرمتعارف، فشار مضاعفی را بر شبکه توزیع برق وارد کرده و موجب بروز نوسانات ولتاژ و آسیب به تجهیزات شبکه می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز تاکید کرد: فعالیت این دستگاه‌ها نه تنها موجب تضییع حقوق سایر شهروندان و بروز خاموشی‌های ناخواسته می‌شود بلکه به دلیل استفاده از انشعابات غیرمجاز، خطرات جدی مانند آتش‌سوزی و حوادث ناگوار را نیز به همراه دارد.

وی تصریح کرد: برخورد با پدیده استخراج غیرمجاز رمزارز در دستور کار جدی این شرکت قرار دارد و از عموم شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ به این شرکت اطلاع دهند تا ضمن حفظ پایداری شبکه، از هرگونه سوءاستفاده از بیت‌المال جلوگیری به عمل آید.

بر اساس گزارش‌های واحد بازرسی شرکت توزیع نیروی برق اهواز، در عملیات‌های اخیر، این تعداد دستگاه استخراج رمزارز در مناطق مختلف کلانشهر اهواز شامل ۱۳ دستگاه در ملی‌راه، ۱۵ دستگاه در کوی ملت (کوروش - منطقه ذوالفقاری)، پنج دستگاه در شهرک فرهنگیان، ۲ دستگاه در مهدیس، سه دستگاه در کروشات و ۱۲ دستگاه نیز در چنیبه سیدموسی کشف و ضبط شده است.

پیش از این نیز در هفته گذشته مدیرعامل شرکت توزیع برق اهواز اعلام کرده بود که با تلاش ماموران انتظامی و همراهی دستگاه قضایی، ۴۸ دستگاه استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال (ماینر) غیرمجاز در شهرستان اهواز کشف و توقیف شده است.