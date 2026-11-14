\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u061b\u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633 \u0627\u062f\u0627\u0631\u0647 \u06a9\u0644 \u0647\u0648\u0627\u0634\u0646\u0627\u0633\u06cc \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a:\u0628\u0631\u0627\u06cc \u0641\u0631\u062f\u0627 \u06cc\u06a9\u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f2\u06f4 \u062a\u0627 \u0631\u0648\u0632 \u0633\u0647 \u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f2\u06f6 \u0622\u0628\u0627\u0646 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f5 \u062c\u0648\u06cc \u0622\u0631\u0627\u0645 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u0633\u0631\u0639\u062a \u0648\u0632\u0634 \u0628\u0627\u062f \u062f\u0631 \u0647\u0645\u0647\u200c\u06cc \u0646\u0642\u0627\u0637 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u067e\u06cc\u0634\u200c\u0628\u06cc\u0646\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\u00a0\n\u06a9\u0628\u0631\u06cc \u063a\u0641\u0648\u0631\u06cc \u0646\u0698\u0627\u062f \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0641\u0631\u062f\u0627 \u06cc\u06a9\u0634\u0646\u0628\u0647 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u067e\u0648\u0634\u0634 \u0627\u0628\u0631 \u0648 \u0631\u0648\u0632\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0648\u0634\u0646\u0628\u0647 \u0648 \u0633\u0647 \u0634\u0646\u0628\u0647 \u0622\u0633\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0635\u0627\u0641 \u0648 \u06a9\u0645\u06cc \u0627\u0628\u0631\u06cc \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0628\u0648\u062f.\u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0641\u0631\u062f\u0627 \u06cc\u06a9\u0634\u0646\u0628\u0647 \u062f\u0645\u0627\u0647\u0627\u06cc \u0631\u0648\u0632\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0631\u0648\u0646\u062f \u06a9\u0627\u0647\u0634\u06cc \u062e\u0648\u0627\u0647\u0646\u062f \u062f\u0627\u0634\u062a.\n \n\n\u00a0\n\u00a0