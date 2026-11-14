استان ایلام در روز‌های آینده میزبان رقابت ملی «یلان ایل» در مهران خواهد بود؛ همزمان برنامه‌های توسعه ورزش همگانی، تجهیز اماکن ورزشی روستایی و تجلیل از پیشکسوتان کشتی نیز در استان دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مسابقات ملی «یلان ایل» با هدف شناسایی استعداد‌های ورزشی جامعه عشایری و ترویج فرهنگ پهلوانی، از ۱۳ تا ۱۵ آذرماه با حضور ورزشکارانی از استان‌های مختلف کشور در شهرستان مرزی مهران برگزار می‌شود.

این رقابت‌ها با هدف پاسداشت اصالت و هویت اقوام ایرانی و معرفی توانمندی‌های ورزشی عشایر برگزار خواهد شد.

جشنواره محله‌محور ورزش همگانی با شعار «سلامت، پویایی، اجتماع، سازندگی» به همت هیأت ورزش‌های همگانی شهرستان ایلام در محله هانیوان برگزار شد.

همچنین سالن ورزشی روستای حاضرمیل با تلاش هیأت ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی آماده‌سازی و تجهیز شد و برای فعالیت ورزشکاران به بهره‌برداری رسید.

در دره‌شهر نیز مسابقات دوستانه چندجانبه کشتی با هدف قدردانی از دو پیشکسوت این رشته، مراد قربانی و غلامرضا زینی‌وند برگزار شد تا از سال‌ها تلاش و خدمات ورزشی آنان تجلیل شود.