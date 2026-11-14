به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ مجتبی نظری فرد گفت: ماموران پلیس اردکان در راستای برخورد با معتادان و خرده فروشان و پاکسازی نقاط آلوده، ضمن تشکیل تیم‌های عملیاتی، طرح آرامش در شهر را به مرحله اجرا گذاشتند.

وی افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در این خصوص ضمن هماهنگی قضایی با ورود به معابر، پارک‌ها و تفرجگاه‌ها ۱۷ خرده فروش مواد مخدر را شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اردکان گفت: در راستای اجرای این طرح ۱۵ فقره پرونده تشکیل و بیش از چهار کیلو گرم از انواع مواد مخدر کشف شد.