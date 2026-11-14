به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی ،سخنگوی اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: این حادثه ساعت ۱۶:۳۱ امروز، ۲۳ آبان ماه، بر اثر برخوزد دو خودروی سواری پارس و پژو ۴۰۵ فیض‌آباد رخ داد.

محمد علیشاهی افزود: در پی این حادثه، ۲ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، ۹ نفر از مصدومان برای ادامه درمان به بیمارستان الزهرا (س) فریمان منتقل شدند و یک نفر به صورت سرپایی درمان شد.

وی ادامه داد: کارشناسان پلیس در حال بررسی علت وقوع حادثه هستند.