به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به مناسبت هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، با حضور جمعی از مسئولان، اصحاب فرهنگ و قلم و علاقمندان به کتاب از کتاب ستارگان جنوب در اهواز رونمایی شد.

مدیر حوزه هنری خوزستان گفت: این کتاب در قالب یک درس‌نامه و با هدف معرفی تجربه‌های موفق، ظرفیت‌ها و الگو‌های اثرگذار استان خوزستان، حاصل تلاش ۲ ساله پژوهشگران دفتر ادبیات پیشرفت حوزه هنری خوزستان است.

حجت الاسلام شفیعی افزود: این کتاب در پنج بخش شامل هنر و ادبیات، ورزش، علم و فناوری، خدمات و مسئولیت‌های اجتماعی، خدمات فرهنگی و تولید و کارآفرینی به معرفی و روایت زندگی و تجربه‌های ۲۲ تن از کنشگران و چهره‌های اثرگذار استان خوزستان می‌پردازد.

وی ادامه داد: در میان سوژه‌های پیشرفت این اثر می‌توان به حسن محمدی‌مجد، علی عظیمی، پرویز آقایی، شبنم قنواتی، محمدرضا جاهد، حجت‌الله معلمیان، هاشمیه متقیان، جواد حردانی، غلامرضا رحیمی، حسنه عفراوی، مریم جعفری، سید صادق فاضلی، علی‌اکبر فلاحی، مریم دباغ و عباس حزباوی اشاره کرد.

همچنین مدیر تولید کتاب «ستارگان جنوب» با اشاره به اهمیت روایت پیشرفت اظهار کرد: معرفی افرادی که با وجود محدودیت‌ها و دشواری‌ها توانسته‌اند مسیر موفقیت را طی کنند، می‌تواند در تقویت امید و خودباوری نسل نوجوان و جوان نقش مؤثری داشته باشد.

زینب حزباوی با اشاره به تجربه فعالیت در حوزه روایت پیشرفت افزود: یکی از انگیزه‌های اصلی ما برای فعالیت در این عرصه، مواجهه با ناامیدی بخشی از نسل جوان نسبت به آینده است؛ در حالی که جامعه سرشار از نمونه‌های موفقی است که با تلاش، اراده و خلاقیت توانسته‌اند محدودیت‌ها را پشت سر بگذارند.