معاون عمرانی فرماندار یزد از تعیین حریم بلوار شهدای امنیت در شهر حمیدیا و ابلاغ آن به شهرداری‌ها خبر داد؛ اقدامی که با هدف رفع مشکل خاکی ماندن باند دوم این بلوار و پاسخ به مطالبات شهروندان انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، خاکی ماندن باند دوم بلوار شهدای امنیت در شهر حمیدیای استان یزد، موجب گلایه شهروندان از انتشار گرد و غبار، ایجاد مشکلات زیست‌محیطی و نگرانی درباره ایمنی تردد در این مسیر شده است.

شهروندان با اشاره به مشکلات ناشی از وضعیت فعلی این بلوار، خواستار تسریع در ساماندهی و تکمیل این مسیر هستند.

در همین زمینه، معاون عمرانی فرماندار یزد از تعیین حریم بلوار شهدای امنیت و ابلاغ آن به شهرداری‌ها خبر داد و اعلام کرد با مشخص شدن حریم این مسیر، زمینه پیگیری و رفع مشکل فراهم شده است.