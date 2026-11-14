به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد: نیرو‌های مسلح یمن موفق شدند تجمعات نیرو‌های دشمن سعودی وابسته به افسر سعودی، بدر الحربی، را در منطقه خرز در استان لحج با چندین فروند موشک بالستیک هدف قرار دهند.

به گفته یحیی سریع، این حملات به لطف خدا با اصابت‌های دقیق و مستقیم همراه بوده و ده‌ها کشته و زخمی و انهدام شمار زیادی از خودرو‌های نظامی را در پی داشته است.