مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی خبر داد
تسویه کامل مطالبات گندمکاران مرکزی؛ خرید بیش از ۲۰۳ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی از پرداخت کامل مطالبات گندمکاران بر اساس محاسبات دولت خبر داد و گفت: امسال ۲۰۳ هزار و ۵۰۰ تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در استان خریداری شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی با اشاره به پایان پرداخت مطالبات گندمکاران گفت: تمامی مطالبات کشاورزانی که محصول خود را به مراکز خرید تضمینی تحویل دادهاند، بر اساس محاسبات انجامشده از سوی دولت پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه امسال ۲۰۳ هزار و ۵۰۰ تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در استان خریداری شده است، افزود: کیفیت گندم تولیدی استان مرکزی در سال جاری از کیفیتهای برتر کشور بوده است.
این میزان خرید، نشاندهنده ظرفیت تولید گندم در استان و نقش کشاورزان مرکزی در تأمین امنیت غذایی کشور است.