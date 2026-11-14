مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی خبر داد

تسویه کامل مطالبات گندمکاران مرکزی؛ خرید بیش از ۲۰۳ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی از پرداخت کامل مطالبات گندمکاران بر اساس محاسبات دولت خبر داد و گفت: امسال ۲۰۳ هزار و ۵۰۰ تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در استان خریداری شده است.