به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل ستاد دیه استان اصفهان گفت: همزمان باسالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، یک خیر نیک‌اندیش اصفهانی با اهدای ۳۱۳ میلیون تومان به ستاد مردمی دیه استان، شرایط آزادی پنج زندانی جرائم غیرعمد را فراهم کرد.

اسدالله گرجی‌زاده افزود:این اقدام پنجمین گام این خیر در حمایت از آزادی زندانیان است که با احتساب کمک‌های پیشین وی، شمار زندانیان آزادشده با این نذر به ۲۵ نفر رسیده است.

وی بااشاره به نقش مشارکت خیران در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد ادامه داد:همدلی زمانی معنا پیدا می‌کند که افراد در سخت‌ترین شرایط، دست کسانی را بگیرند که برای بازگشت به زندگی و خانواده‌هایشان به حمایت دیگران نیاز دارند.

مدیرعامل ستاد دیه استان اصفهان باتأکید برضرورت تداوم مشارکت‌های مردمی گفت: اقدامات خیرخواهانه‌ای از این دست می‌تواند زمینه‌ساز آزادی زندانیان بیشتری شود و فرصتی برای بازگشت آنان به آغوش خانواده فراهم کند.