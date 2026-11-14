رئیس اتاق بازرگانی تبریز، طرح نشان‌دار کردن مالیات را اقدامی مؤثر در افزایش شفافیت مالیاتی و مشارکت مردم و فعالان اقتصادی در توسعه آذربایجان‌شرقی دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، یونس ژائله اظهار کرد:یکی از عوامل مهم در تقویت فرهنگ مالیاتی اطمینان مودیان از نحوه هزینه‌کرد درآمد‌های مالیاتی و مشاهده آثار ملموس آن در زندگی مردم است. طرح نشان‌دار کردن مالیات با فراهم کردن امکان مشارکت مودیان در انتخاب طرح های عمرانی و خدماتی می‌تواند این اعتماد را تقویت کند.

وی افزود: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، آموزش، بهداشت، آب و محیط‌زیست از ضرورت‌های اساسی آذربایجان‌شرقی است و هدایت منابع مالیاتی به این بخش‌ها می‌تواند زمینه‌ساز رونق تولید، بهبود فضای کسب‌وکار، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار باشد.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز با تاکید بر ضرورت شفافیت در اجرای این طرح تصریح کرد: اطلاع‌رسانی درباره نحوه تخصیص منابع، میزان پیشرفت طرح ها و نتایج حاصل از اجرای آنها نقش مهمی در جلب اعتماد عمومی و افزایش مشارکت مودیان خواهد داشت.

ژائله خاطرنشان کرد:توسعه استان نیازمند هم‌افزایی دولت، بخش خصوصی و مردم است و طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها می‌تواند با پیوند دادن پرداخت مالیات به طرح های ملموس و اولویت‌دار گام موثری در مسیر آبادانی و پیشرفت آذربایجان‌شرقی باشد.

سیدطا‌ها علوی مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی در این دیدار گفت:اصناف و صاحبان مشاغل و صنایع تبریز مشارکت موثری در تامین درآمد‌های مالیاتی استان دارند که این امر شایسه قدردانی است.

وی افزود:در استان آذربایجان شرقی ۸۹ طرح در طرح نشان دار کردن مالیات برنامه ریزی شده بود که تاکنون بودجه ۸۰ طرح توسط مودیان تامین شده است و امیدواریم تا پایان آبان ماه بقیه طرح‌های مصوب استان نیز با همکاری اصناف تامین اعتبار شوند.