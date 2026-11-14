مرکز تخصصی آموزش فنی‌وحرفه‌ای شهرستان ایوان با حضور نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی به نام دانشمند شهید دکتر افشار خسروی نام‌گذاری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ این آیین با حضور سارا فلاحی، نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی، مشاور استاندار ایلام در امور ایثارگران، محمد رحیمی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و جمعی از مدیران و مسئولان استان و شهرستان برگزار شد.

دانشمند شهید دکتر افشار خسروی، از نخبگان بومی و چهره‌های برجسته علمی کشور در حوزه فناوری اطلاعات و امنیت سایبری بود که در جریان جنگ رمضان به شهادت رسید.

این اقدام با همکاری بنیاد شهید و اداره‌کل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان و با هدف تجلیل از مقام شامخ شهدا، پاسداشت ارزش‌های علمی و ترغیب جوانان و مهارت‌آموزان به الگوگیری از چهره‌های برجسته علمی و ایثارگری انجام شد تا یاد و خاطره این دانشمند شهید در زادگاهش ماندگار شود.