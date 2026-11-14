وزیر امور خارجه در دیدار با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از دیپلماسی استانی به عنوان راهکاری برای رونق گردشگری خارجی یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدعباس عراقچی گفت: سیاست دستگاه دیپلماسی بر حل و فصل مسائل مرزی با تمرکز بر همکاری‌های مقامات استانی کشورمان با همتایان آن طرف مرز‌ها متمرکز شده و به تجربه ثابت شد این موضوع به حل و فصل مسائل مرزی شتاب داده است.

وزیر امورخارجه با اشاره به موضوع گردشگری زیارتی گفت: سالانه ۳ میلیون گردشگر عراقی به مشهد سفر می‌کنند و از این طریق حدود ۴ میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل می‌شود این موضوع ناشی از روابط مناسب مقامات استان‌های هم مرز با این کشور است.

آقای عراقچی گفت: رونق گردشگری از طریق دیپلماسی استانی در شرایط فعلی پاسخگوی رونق صنعت گردشگری خو اهد بود.