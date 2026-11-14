در مصوبات جلسه امروز کارگروه اضطرار آلودگی هوای اصفهان اعلام شد، طرح زوج و فرد ترافیک فردا، از درب منازل اجرا می‌شود.

اجرای طرح زوج و فرد ترافیک فردا، از درب منازل در اصفهان

اجرای طرح زوج و فرد ترافیک فردا، از درب منازل در اصفهان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرپرست اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان با اشاره به تشکیل جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا گفت: در مصوبات جلسه امروز کارگروه اضطرار آلودگی هوای اصفهان قرار شد، طرح زوج و فرد ترافیک فردا در اصفهان از درب منازل اجرا می‌شود و اردو‌های دانش آموزان لغو است.

مریم کرمانی با بیان اینکه طرح زوج و فرد ترافیک از ساعت ۹ تا ۱۲ و ۱۶ تا ۲۱ شب در روز‌های یکشنبه و دوشنبه (۲۴ و ۲۵ آبان) اجرا می‌شود، افزود: مدارس فردا تعطیل نیست و کلاس‌های درس به روال عادی برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه امروز، شهرداری موظف است از آتش زدن پسماند و برگ‌ها جلوگیری کند و فعالیت‌های ورزشی در فضای باز در ۴۸ ساعت آینده محدود شود؛ همچنین فعالیت‌های ساختمانی و عمرانی به‌ویژه در محدوده مرکزی شهر اصفهان فردا یکشسنبه و دوشنبه متوقف خواهد شد.

کرمانی بااشاره به پیش‌بینی هواشناسی گفت:بر اساس اعلام سازمان هواشناسی از اواخر وقت روز دوشنبه و روز سه‌شنبه شرایط جوی بهبود می‌یابد.

وی درخصوص وضعیت نیروگاه شهید منتظری افزود: واحد‌های این نیروگاه با سوخت مازوت فعالیت می‌کنند، اما نیروگاه اصفهان از سوخت گاز استفاده می‌کند.

هواشناسی استان با صدور هشدار سطح نارنجی اعلام کرد: به علت تشدید سکون جوی روز یکشنبه احتمال افزایش شاخص آلودگی هوا در شرایط ناسالم برای همه گروه‌ها و در صورت مهار نشدن منابع انتشار آلاینده‌ها، در حد بسیار ناسالم وجود دارد.