وزیر اقتصاد اعلام کرد: امروز صبح گزارش جامع عملکرد شرکت‌های زیان‌ده و تحلیل ریشه‌های این زیان‌ها - اعم از سوءعملکرد مدیران یا چالش‌های ساختاری و قانونی - به ریاست جمهوری ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ این گزارش هم‌اکنون در دولت در حال بررسی است و پس از نهایی شدن تصمیمات در هفته‌های آتی، نتایج و اقدامات اجرایی به اطلاع عموم خواهد رسید.

وزیر اقتصاد همچنین در واکنش به ادعا‌های اخیر وزیر خزانه داری آمریکا گفت: «تهدیدات اقتصادی آنها نتیجه‌ای ندارد و فقظ تلاش برای ایجاد فشار است.» آقای مدنی زاده افزود: همه مرز‌ها باز هستند و تجارت با همسایگان روند صعودی دارد. ارزش صادرات نسبت به حجم کالا افزایش یافته و کالای ارزشمندتر صادر می‌کنیم. واردات کالا‌های اساسی به خوبی تأمین شده و ذخایر در انبار‌ها موجود است.