وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: امروز صبح گزارش جامع عملکرد شرکت‌های زیان‌ده و تحلیل ریشه‌های این زیان‌ها - اعم از سوءعملکرد مدیران یا مشکلات ساختاری و قانونی - به ریاست جمهوری ارائه شد.

سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ گفت : این گزارش هم‌اکنون در دولت در حال بررسی است و پس از نهایی شدن تصمیمات در هفته‌های آتی، نتایج و اقدامات اجرایی به اطلاع عموم خواهد رسید.

وزیر اقتصاد همچنین در واکنش به ادعا‌های اخیر وزیر خزانه داری آمریکا گفت: «تهدیدهای اقتصادی آنها نتیجه‌ای ندارد و فقظ تلاش برای ایجاد فشار است.»