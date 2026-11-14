تیم منتخب ستارگان دهه ۶۰ ایران در دیداری دوستانه مقابل تیم منتخب لبنان به برتری رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های منتخب ستارگان ایران و لبنان از ساعت ۱۶:۳۰ در دیداری دوستانه به مصاف هم رفتند که تیم ایران با نتیجه ۳ بر ۲ به برتری دست یافت.

در این بازی که منطقه ضاحیه بیروت و در دو وقت ۳۰ دقیقه‌ای برگزار شد، ابتدا تیم میزبان با گل‌های محمد قصاص (۱۱) و محمد غدار (۲۱) پیش افتاد، اما محسن مسلمان (۲۹) موفق به گلزنی شد تا نیمه اول با برتری لبنان به پایان برسد.

در نیمه دوم تیم ایران دو بار توسط محسن بنگر (۴۵) و عباس محمدرضایی (۵۰) به گل رسید تا این بازی را با برتری ۳ بر ۲ به پایان برساند.

در پایان این دیدار از سوی میزبان، یک جام به یادگار به تیم ایران اهدا شد.