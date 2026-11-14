کتاب، مطمئن‌ترین ابزار برای انتقال فرهنگ، تمدن و دانایی به نسل‌های آینده

کتاب، مطمئن‌ترین ابزار برای انتقال فرهنگ، تمدن و دانایی به نسل‌های آینده

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، استاندار یزد در پیامی فرارسیدن «هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار» را گرامی داشت.

دراین پیام آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ»

کتاب، تجلی‌گاه اندیشه، حافظه تاریخی بشر و مطمئن‌ترین ابزار برای انتقال فرهنگ، تمدن و دانایی به نسل‌های آینده است. در استان دارالعباده و دارالعلم یزد که از دیرباز مهد پرورش عالمان، اندیشمندان و فرهیختگان بوده است، کتاب و کتابخوانی همواره جایگاهی والا و ریشه‌ای عمیق در فرهنگ عمومی این دیار داشته و مسیر بالندگی فکری جامعه از مسیر انس با این یار مهربان می‌گذرد.

فرا رسیدن «هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار»، فرصت مغتنمی است تا نقش بی‌بدیل مطالعه در توسعه فرهنگی و ارتقای سرمایه اجتماعی یادآوری گردد. بی‌شک، ترویج فرهنگ دانایی و گسترش سرانه مطالعه، جز با همت والای خادمان بی‌ادعای این عرصه محقق نخواهد شد.

اینجانب ضمن گرامیداشت این هفته فرهنگی، بر خود لازم می‌دانم از تلاش‌های ارزشمند و مجدانه تمامی فعالان عرصه قلم و اندیشه، نویسندگان، مترجمان، پژوهشگران، ناشران و به‌ویژه کتابداران دلسوز، پرتلاش و امانت‌دار استان یزد که پاسداران حریم آگاهی و مروجان حقیقی فرهنگ مطالعه در کتابخانه‌ها و نهادهای فرهنگی هستند، صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم.

امید است در سایه الطاف الهی و با هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های متولی فرهنگ، شاهد رونق روزافزون کتابخانه‌ها، نهادینه شدن عادت حسنه مطالعه در میان خانواده‌ها و اعتلای بیش از پیش جایگاه فرهنگی استان یزد باشیم.

محمدرضا بابایی

استاندار یزد