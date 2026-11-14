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مدیر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی شعبه خوزستان با اشاره به برگزاری اولین دوره مسابقه استانی گفتاورد (میدانی برای رقابت اندیشهها در حوزه مهندسی)، آخرین مهلت ثبت نام در مناظره دانشجویی را ۲۵ آبان امسال اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شبنم شاهینی بیان داشت: مسابقه «گفتاورد» فرصتی است تا دانشجویان، مهندسان و علاقهمندان به حوزه مهندسی، در فضایی علمی و رقابتی، اندیشههای خود را مطرح کنند، از دیدگاههای خود دفاع کنند و مهارت گفتوگو و استدلال خود را به نمایش بگذارند.
وی با بیان اینکه مهلت ثبتنام در این رقابت تا یکم آذرماه است، افزود: ترکیب نظر و عمل، ارتقاء تعامل با موضوع مهندسی و ترویج گفتمان مهندسی اهداف این مسابقه است.
شاهینی ادامه داد: مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان مکان برگزاری این ممسابقه است و علاقهمندان میتوانند جهت ثبتنام به این لینک https://form.mjdkh.ac.ir/view.php?id=۸۵۴۸۲ مراجعه کنند و جهت کسب اطلاعات بیشتر در ایتا به شماره ۰۹۰۱۸۹۹۵۹۶۹ پیام دهند.
مدیر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی شعبه خوزستان با اشاره به ثبت نام پانزدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران " مرحله استانی" با بیان اینکه دانشجویان دانشگاههای خوزستان مخاطب این مسابقه هستند، اظهار کرد: ثبت نام در قالب تیم ۴ نفره است و مهلت ثبت نام تا ۲۵ آبان ماه خواهد بود. ثبت نام در سامانه شهر دانشجو به نشانی studentcity.ir و ارسال عکس اعضای تیم به آیدی @daneshjoyankhozestan الزامی است.
شاهینی با بیان اینکه این مسابقه فرصتی برای گفتوگو، استدلال و به چالش کشیدن اندیشههاست، در خصوص جوایز مسابقه بیان کرد: جایزه گروه اول ۱۶ میلیون تومان، گروه دوم ۱۲ میلیون تومان، گروه سوم ۸ میلیون تومان و تیم چهارم ۴ میلیون تومان است.
وی در ادامه با بیان اینکه برای همه تیمهای شرکت کننده گواهی معتبر صادر میشود، با اشاره به برگزاری کارگاه تفکر انتقادی، کارگاه آموزشی قوانین مسابقات و کارگاه تخصصی فن بیان و سخنوری دراین رقابتها گفت: این رقابت با همکاری علاقهمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با ارسال پیام به ۰۹۰۱۸۹۹۵۹۶۹ با دبیرخانه مسابقه در ارتباط باشند.