به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شبنم شاهینی بیان داشت: مسابقه «گفتاورد» فرصتی است تا دانشجویان، مهندسان و علاقه‌مندان به حوزه مهندسی، در فضایی علمی و رقابتی، اندیشه‌های خود را مطرح کنند، از دیدگاه‌های خود دفاع کنند و مهارت گفت‌وگو و استدلال خود را به نمایش بگذارند.

وی با بیان اینکه مهلت ثبت‌نام در این رقابت تا یکم آذرماه است، افزود: ترکیب نظر و عمل، ارتقاء تعامل با موضوع مهندسی و ترویج گفتمان مهندسی اهداف این مسابقه است.

شاهینی ادامه داد: مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان مکان برگزاری این ممسابقه است و علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت‌نام به این لینک https://form.mjdkh.ac.ir/view.php?id=۸۵۴۸۲ مراجعه کنند و جهت کسب اطلاعات بیشتر در ایتا به شماره ۰۹۰۱۸۹۹۵۹۶۹ پیام دهند.

مدیر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی شعبه خوزستان با اشاره به ثبت نام پانزدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران " مرحله استانی" با بیان اینکه دانشجویان دانشگاه‌های خوزستان مخاطب این مسابقه هستند، اظهار کرد: ثبت نام در قالب تیم ۴ نفره است و مهلت ثبت نام تا ۲۵ آبان ماه خواهد بود. ثبت نام در سامانه شهر دانشجو به نشانی studentcity.ir و ارسال عکس اعضای تیم به آیدی @daneshjoyankhozestan الزامی است.

شاهینی با بیان اینکه این مسابقه فرصتی برای گفت‌وگو، استدلال و به چالش کشیدن اندیشه‌هاست، در خصوص جوایز مسابقه بیان کرد: جایزه گروه اول ۱۶ میلیون تومان، گروه دوم ۱۲ میلیون تومان، گروه سوم ۸ میلیون تومان و تیم چهارم ۴ میلیون تومان است.

وی در ادامه با بیان اینکه برای همه تیم‌های شرکت کننده گواهی معتبر صادر می‌شود، با اشاره به برگزاری کارگاه‌ تفکر انتقادی، کارگاه آموزشی قوانین مسابقات و کارگاه تخصصی فن بیان و سخنوری دراین رقابت‌ها گفت: این رقابت با همکاری علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با ارسال پیام به ۰۹۰۱۸۹۹۵۹۶۹ با دبیرخانه مسابقه در ارتباط باشند.