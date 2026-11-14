دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لالی از مهر و موم یک مرکز فاقد مجوز پزشکی و تشکیل پرونده قضایی برای آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید بخون گفت: در بازدید عوامل شبکه بهداشت و درمان، نمایندگان دادستانی و پلیس نظارت بر اماکن عمومی مشخص شد این مرکز بدون مجوز و توسط افراد فاقد صلاحیت، خدمات پزشکی ارائه می‌کرد.

وی با اشاره به اینکه برای جلوگیری از ادامه فعالیت غیرقانونی، این مرکز مهر و موم شد، ادامه داد: از شهروندان درخواست می‌شود خدمات درمانی را فقط از مراکز معتبر دریافت کنند و فعالیت‌های مشکوک را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش دهند.