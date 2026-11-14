در پی بارندگی‌های هفته گذشته، از مجموع ۱۵۲ میلیون مترمکعب بارش ثبت‌شده در استان مرکزی، ۳۲ میلیون مترمکعب روان‌آب با استفاده از سازه‌های آبخیزداری مهار و ذخیره‌سازی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بارندگی‌های اخیر در استان مرکزی علاوه بر طراوت بخشیدن به طبیعت، فرصتی برای تقویت منابع آبی و تغذیه سفره‌های زیرزمینی فراهم کرد.

از مجموع ۱۵۲ میلیون مترمکعب بارش ثبت‌شده در استان طی هفته گذشته، ۳۲ میلیون مترمکعب روان‌آب در قالب ۱۳ هزار سازه آبخیزداری مهار و ذخیره‌سازی شده است.

اجرای طرح‌های آبخیزداری با کنترل روان‌آب‌های سطحی، کاهش خطر سیلاب و فراهم کردن زمینه نفوذ تدریجی آب به خاک، نقش مهمی در حفاظت از منابع طبیعی و تقویت ذخایر آب زیرزمینی دارد.