در پی بارندگیهای اخیر در استان مرکزی
مهار و ذخیره ۳۲ میلیون مترمکعب روانآب در سازههای آبخیزداری استان مرکزی
در پی بارندگیهای هفته گذشته، از مجموع ۱۵۲ میلیون مترمکعب بارش ثبتشده در استان مرکزی، ۳۲ میلیون مترمکعب روانآب با استفاده از سازههای آبخیزداری مهار و ذخیرهسازی شد.
از مجموع ۱۵۲ میلیون مترمکعب بارش ثبتشده در استان طی هفته گذشته، ۳۲ میلیون مترمکعب روانآب در قالب ۱۳ هزار سازه آبخیزداری مهار و ذخیرهسازی شده است.
اجرای طرحهای آبخیزداری با کنترل روانآبهای سطحی، کاهش خطر سیلاب و فراهم کردن زمینه نفوذ تدریجی آب به خاک، نقش مهمی در حفاظت از منابع طبیعی و تقویت ذخایر آب زیرزمینی دارد.