رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به اظهارات وزیر خارجه آمریکا مبنی بر اینکه «ایرانی‌ها به اقتصاد و معیشت مردمشان اهمیت نمی‌دهند»، گفت: «چرا اهمیت نمی‌دهند؟ مهم‌ترین تمرکز الان دولت و بانک مرکزی روی کالا‌های اساسی و معیشت مردم است.»

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، با اشاره به فشار‌های ناشی از تحریم‌ها افزود: «قبول داریم به‌خاطر فشار خودشان و به‌خاطر کار‌های ناجوانمردانه‌ای که کردند و فشار روی فروش نفت ما، برای مردم سخت می‌شود و تورم بالا می‌رود. اما تمرکز ما این است که مردم کمترین آسیب را از این فشار‌ها ببینند.»