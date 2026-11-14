تیم دختران جوان آکادمی دوومیدانی گل‌گهر سیرجان با درخشش در لیگ باشگاه‌های کشور، عنوان نایب‌قهرمانی سی‌امین دوره این رقابت‌ها را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، سی‌امین دوره لیگ دوومیدانی باشگاه‌های کشور که از اواخر مهرماه ۱۴۰۵ آغاز شده بود، پس از سه مرحله رقابت، با برگزاری مرحله پایانی در کمپ تیم‌های ملی دوومیدانی تهران (ورزشگاه آفتاب انقلاب) خاتمه یافت.

در پایان این رقابت‌ها، در رده سنی جوانان دختر، تیم گل‌گهر سیرجان با کسب ۶۵۰.۵ امتیاز، پس از چادرملو اردکان در جایگاه دوم ایستاد و نایب‌قهرمانی کشور را از آن خود کرد.