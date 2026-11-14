به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سرهنگ «مجید جشنی» جانشین انتظامی شهرستان آبدانان اظهار داشت: مأموران انتظامی بخش کلات مورموری حین گشت‌زنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه نیسان وانت مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو موفق به کشف یک‌هزار و ۱۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق شدند.

جانشین انتظامی شهرستان آبدانان در پایان از شهروندان خواست اطلاعات مربوط به قاچاق کالا را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.