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جانشین انتظامی شهرستان آبدانان از کشف یکهزار و ۱۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق در بازرسی از یک دستگاه نیسان وانت در بخش کلات مورموری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سرهنگ «مجید جشنی» جانشین انتظامی شهرستان آبدانان اظهار داشت: مأموران انتظامی بخش کلات مورموری حین گشتزنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه نیسان وانت مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.
وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو موفق به کشف یکهزار و ۱۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق شدند.
جانشین انتظامی شهرستان آبدانان در پایان از شهروندان خواست اطلاعات مربوط به قاچاق کالا را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.