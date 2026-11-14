متخصص بیماری‌های داخلی با تأکید بر اهمیت تشخیص زودهنگام و کنترل دیابت گفت: دیابت بیماری مزمنی است که در صورت کنترل نشدن می‌تواند بخش‌های مختلف بدن از جمله چشم، قلب، کلیه، پوست و دستگاه عصبی را درگیر کند.

متخصص بیماری‌های داخلی: دیابت درمان قطعی ندارد و با رژیم غذایی و ورزش قابل کنترل است

متخصص بیماری‌های داخلی: دیابت درمان قطعی ندارد و با رژیم غذایی و ورزش قابل کنترل است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دکتر فخرالدین شیرانیان با اشاره به معیار‌های تشخیص دیابت اظهار کرد: قند خون ناشتا بالاتر از ۱۲۶ در دو نوبت آزمایش، یکی از معیار‌های تشخیص این بیماری است. همچنین قند خون بالاتر از ۲۰۰ همراه با علائم بالینی مانند مصرف مایعات زیاد ، پر ادراری و پرخوری می‌تواند نشانه ابتلا به دیابت باشد.

وی افزود: قند خون ناشتا بین ۱۰۰ تا ۱۲۶ در محدوده پیش‌دیابت قرار می‌گیرد که این وضعیت نیز نیازمند توجه و اصلاح سبک زندگی است؛ چراکه در صورت بی‌توجهی می‌تواند زمینه‌ساز بروز دیابت و عوارض ناشی از آن شود.

این متخصص بیماری‌های داخلی با بیان اینکه عوارض دیابت می‌تواند قسمت‌های مختلف بدن را تحت تأثیر قرار دهد، تصریح کرد: مشکلات بینایی و حتی نابینایی، نارسایی کلیه و بیماری‌های قلبی از مهم‌ترین و نگران‌کننده‌ترین عوارض دیابت کنترل‌نشده هستند.

شیرانیان با تأکید بر نقش سبک زندگی در کنترل این بیماری گفت: درمان و کنترل دیابت بر سه محور اصلی رژیم غذایی مناسب، فعالیت بدنی و مصرف دارو استوار است و هرچه فرد در رعایت رژیم غذایی و ورزش موفق‌تر باشد، نیاز کمتری به مصرف دارو خواهد داشت.

وی ادامه داد: برخلاف تصور برخی افراد، دیابت بیماری‌ای نیست که به معنای واقعی کلمه درمان قطعی شود، بلکه باید در طول زندگی کنترل شود. حتی در برخی افراد با رعایت اصول تغذیه و فعالیت بدنی مناسب، امکان کنترل قند خون بدون مصرف دارو وجود دارد؛ اما با کنار گذاشتن این عادت‌ها، احتمال افزایش مجدد قند خون وجود خواهد داشت.

این متخصص بیماری‌های داخلی در پایان بر ضرورت توجه به تغذیه سالم، تحرک بدنی و پایبندی به توصیه‌های پزشکی برای پیشگیری از عوارض دیابت تأکید کرد.