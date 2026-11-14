همزمان با آغاز هفته کتاب وکتابخوانی، اجرای طرح پاییزه کتاب ۱۴۰۵ هم‌زمان با سی و چهارمین دوره هفته کتاب از امروز در اصفهان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون فرهنگی، رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان گفت: طرح پاییزه کتاب ۱۴۰۵ تا ۲۹ آبان‌ماه و هم‌زمان با سی و چهارمین دوره هفته کتاب در استان ادامه دارند و علاقه‌مندان می‌توانند از یارانه ۲۰ درصدی برای خرید کتاب استفاده کنند.

محمدعلی جعفری با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته کتاب، افزود: طرح پاییزه کتاب ۱۴۰۵ یکی از برنامه‌هایی است که هم‌زمان با سی و چهارمین دوره هفته کتاب در حال اجراست.

وی افزود: در این طرح تلاش شده است فرصت مناسبی برای علاقه‌مندان به کتاب فراهم شود تا در ایام هفته کتاب بتوانند با استفاده از یارانه در نظر گرفته‌شده، کتاب‌های مورد نیاز خود را تهیه کنند. میزان این یارانه ۲۰ درصد تعیین شده است و علاقه‌مندان می‌توانند از آن برای خرید کتاب استفاده کنند.

معاون فرهنگی، رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان ادامه داد: اجرای طرح پاییزه کتاب با هدف حمایت از کتاب‌خوانی، تقویت چرخه نشر و تسهیل دسترسی مخاطبان به کتاب در نظر گرفته شده است و کتاب‌فروشی‌های عضو سامانه «بازار کتاب» در این طرح مشارکت دارند.

جعفری با اشاره به شیوه‌های خرید در این طرح، بیان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند به‌صورت حضوری یا مجازی از کتاب‌فروشی‌های عضو طرح خرید کنند و از یارانه ۲۰ درصدی خرید کتاب بهره‌مند شوند. این امکان موجب می‌شود مخاطبان در کنار مراجعه حضوری به کتاب‌فروشی‌ها، بتوانند از ظرفیت خرید مجازی نیز استفاده کنند.

وی با بیان اینکه طرح پاییزه کتاب محدود به کتاب‌فروشی‌های یک شهر یا استان نیست، تاکید کرد: کتاب‌فروشی‌های عضو سامانه بازار کتاب در کشور امکان مشارکت در این طرح را دارند و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به این سامانه، اطلاعات مربوط به کتاب‌فروشی‌های عضو طرح را دریافت و برای خرید کتاب اقدام کنند.

معاون فرهنگی، رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان گفت: علاقه‌مندان برای استفاده از این فرصت می‌توانند به پایگاه اینترنتی «بازار کتاب» به نشانی bazarketab.ir مراجعه کنند و از فهرست کتاب‌فروشی‌های عضو طرح و نحوه خرید اطلاع پیدا کنند.