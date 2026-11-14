سازمان جهانی بهداشت، وضع ریشه کنی سرخک در آمریکا را لغو کرد. آمریکا پس از ۲۶ سال دیگر در فهرست کشور‌هایی که انتقال سرخک را متوقف کرده‌اند، قرار ندارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ علت این تصمیم، شناسایی گردش پیوسته یک سویه از ویروس سرخک در این کشور برای دست کم ۱۲ ماه اعلام شده است. آمریکا در سال ۲۰۰۰ میلادی، پس از سال‌ها اجرای برنامه‌های واکسیناسیون، به وضع ریشه کنی سرخک دست یافته بود.

بر اساس آمار مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا، تا ابتدای هفته جاری، ۵ هزار و ۴۱۲ مورد ابتلا به سرخک در سال ۲۰۲۶ در آمریکا ثبت شده است؛ رقمی که بیش از دو برابر آمار کل سال گذشته است.

از سال ۲۰۲۵ تاکنون نیز حدود ۷ هزار و ۵۰۰ نفر به این بیماری مبتلا شده‌اند و ۱۳ نفر جان باخته‌اند. پیشتر چند کشور دیگر مانند کانادا و انگلیس هم از وضع ریشه کنی سرخک خارج شده بودند.