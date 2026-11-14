مدیرکل دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از خرید، بازسازی اساسی، تعمیر و راه‌اندازی ۷۲۶ دستگاه ماشین‌آلات راهداری و خرید ۱۲۴ دستگاه تجهیزات راهداری و زمستانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، از خرید، بازسازی اساسی، تعمیر و راه‌اندازی ۷۲۶ دستگاه ماشین‌آلات راهداری و خرید ۱۲۴ دستگاه تجهیزات راهداری و زمستانی طی هفت ماه سپری‌شده از سال جاری خبر داد.

حبیب جمشیدی گفت: همچنین در این مدت، عملیات احداث، تکمیل و بهسازی ۹۷ باب راهدارخانه، آشیانه ماشین‌آلات و انبار شن و نمک در نقاط مختلف شبکه راه‌های کشور انجام شده است.

جمشیدی با اشاره به فعالیت ۱۲ هزار و ۴۲۵ دستگاه ماشین‌آلات راهداری در گستره جاده‌های کشور، بیان کرد: در حال حاضر، ۱۲ هزار و ۱۶۰ راهدار با حضور در سطح راه‌ها، نسبت به اجرای عملیات راهداری و تسهیل عبور و مرور کاربران جاده‌ای اقدام می‌کنند.