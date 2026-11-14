رئیس سازمان حج و زیارت در حاشیه بازدید از درمانگاه مرکز پزشکی حج و زیارت در کربلا، ضمن تأکید بر آمادگی کامل این مراکز، فراهم بودن امکانات، تجهیزات پزشکی و داروهای مورد نیاز را عامل اصلی ارائه خدمات مطلوب به زائران دانست و از تلاش‌های کادر درمانی قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علی رضا رشیدیان با اشاره به اولویت‌های سازمان در این حوزه تصریح کرد: اهتمام به سلامت زائران و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای دسترسی آنان به خدمات درمانی، از محورهای اصلی مورد توجه سازمان حج و زیارت است.

وی در ادامه افزود: در همین راستا، درمانگاه‌های سازمان حج و زیارت در شهرهای کربلا، نجف و کاظمین با حضور پزشکان متخصص و عمومی، پرستاران و کادر درمان داوطلب، به‌صورت شبانه‌روزی آماده خدمت‌رسانی به زائران هستند. این مراکز با بهره‌گیری از امکانات و تجهیزات پزشکی، دپوی دارویی مناسب و ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی و سرپایی، تمامی تلاش خود را برای پاسخگویی به نیازهای درمانی زائران به کار گرفته‌اند.