معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق فارس گفت: ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی نصب‌شده در این استان به ۱۲۵ مگاوات رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مهدی زارع خفری، معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، با اعلام این رقم اظهار داشت که در سال جاری، روند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی با شتاب قابل‌توجهی همراه بوده است.

وی خاطرنشان کرد که احداث نیروگاه‌های خورشیدی بزرگ‌مقیاس در استان، رشد ۳۱۰۰ درصدی را نسبت به دوره‌های گذشته تجربه کرده که نشان‌دهنده تغییر رویکرد جدی به سمت انرژی‌های پاک در فارس است.

زارع خفری همچنین هدف‌گذاری کرد که تا پایان سال جاری، حداقل ۲۰ مگاوات دیگر به این ظرفیت افزوده شود.

وی با اشاره به مزایای زیست‌محیطی این طرح، افزود: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی علاوه بر کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، از انتشار هزاران تن دی‌اکسیدکربن جلوگیری کرده و باعث صرفه‌جویی در مصرف منابع آب می‌شود.

در بخش دیگری از سخنان این مقام مسئول، به آمار نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی (مقیاس کوچک) اشاره شد.

وی اعلام کرد که تاکنون ۳۵۵۷ نیروگاه خورشیدی پشت‌بامی با ظرفیت مجموع ۲۲.۵ مگاوات در استان احداث شده و ۵۲۹۰ قرارداد خرید تضمینی برق برای این نیروگاه‌ها منعقد شده است.

زارع خفری تأکید کرد که گسترش این نیروگاه‌ها در نزدیکی محل مصرف، علاوه بر کاهش تلفات شبکه، به افزایش پایداری و تاب‌آوری تأمین انرژی کمک شایانی می‌کند.

وی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را از اولویت‌های اصلی شرکت توزیع برق دانست که علاوه بر رفع ناترازی‌های انرژی، به اشتغال‌زایی و کاهش وابستگی استان به شبکه سراسری برق منجر خواهد شد.