یادواره ۵۰ شهید محله آسیابک شهر مأمونیه، مرکز شهرستان زرندیه، با حضور مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم برگزار شد؛ مراسمی برای زنده نگه داشتن یاد شهیدان و تجدید پیمان با آرمان‌های ایثار و شهادت.

همزمان با ایام فاطمیه و با حضور خانواده‌های معظم شهدا و مسئولان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ یادواره ۵۰ شهید محله آسیابک شهر مأمونیه، هر ساله همزمان با ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با هدف گرامیداشت مقام والای شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار می‌شود.

در این مراسم، امیر سرتیپ خلبان حسین خلیلی، مشاور عالی فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به ملت ایران، بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کرد.

وی گفت: بزرگ‌ترین پیام برای ملت ایران، حفظ وحدت و انسجام ملی است و همه باید با هر سلیقه و ادبیاتی از این سرمایه ارزشمند صیانت کنند.

امیر خلیلی با اشاره به تجربه‌های دفاع مقدس هشت‌ساله، جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه افزود: این آزمون‌ها نشان داد آنچه در ظاهر جامعه دیده می‌شود، تمام واقعیت ملت ایران نیست؛ بلکه در بزنگاه‌های تاریخی، مردم با وجود تفاوت‌ها در برابر دشمن به صفی واحد تبدیل می‌شوند.