تیم ملی ترامپولین ایران با حضور هشت ورزشکار دختر و پسر، اردوی آماده‌سازی یک‌هفته‌ای خود را در یزد برگزار می‌کند تا با آمادگی بیشتر در رقابت‌های بین‌المللی جام شانگهای روسیه به میدان برود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، تیم ملی ترامپولین ایران با حضور هشت ورزشکار دختر و پسر، اردوی آماده‌سازی یک‌هفته‌ای خود را در یزد برگزار می‌کند تا با آمادگی بیشتر در رقابت‌های بین‌المللی جام شانگهای روسیه به میدان برود.

این اردو با حضور چهار ورزشکار دختر و چهار ورزشکار پسر به مدت یک هفته در یزد در حال برگزاری است و ملی‌پوشان در این مرحله از تمرینات، خود را برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی جام شانگهای آماده می‌کنند.

رقابت‌های بین‌المللی جام شانگهای از ۲۸ آبان‌ماه به مدت پنج روز در روسیه برگزار می‌شود و تیم ملی ترامپولین ایران در این مسابقات با نمایندگان ۱۰ کشور جهان به رقابت خواهد پرداخت.

حضور در این رقابت‌ها، فرصت مهمی برای ارزیابی سطح آمادگی ملی‌پوشان و سنجش توان فنی آنان در مصاف با حریفان مطرح بین‌المللی به شمار می‌رود.

تیم ملی ترامپولین ایران پس از این رقابت‌ها، اسفندماه نیز در جام جهانی باکو حضور خواهد یافت.