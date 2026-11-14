محمدصادق عظیمی‌فر، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با تاکید براینکه دولت تاکنون تصمیم جدیدی درباره بنزین اتخاذ نکرده است، گفت: دولت در تصمیم‌گیری درباره حامل‌های انرژی، از چند اصل اساسی تبعیت می‌کند؛ نخست، دسترسی پایدار و آسان مردم به انرژی و سوخت، بدون ایجاد محدودیت‌هایی که زندگی روزمره آنان را مختل کند. اصل دوم نیز اجرای تدریجی و مستمر تصمیمات و دریافت بازخورد از مردم است. بر این اساس، دولت تصمیمات خود را بازگشت‌ناپذیر نمی‌داند و در صورت شناسایی ایراد یا نقص در اجرای آنها، متناسب با بازخورد‌های دریافتی، اصلاحات لازم را انجام خواهد داد.

شرکت ملی پالایش و پخش مجری مصوبات کارگروه ماده ۸ است



وی افزود: تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های بنزینی صرفاً بر عهده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیست، بلکه بر اساس مصوبه دولت در آبان ۱۴۰۴، این تصمیمات در کارگروه ماده ۸ با حضور دستگاه‌هایی از جمله سازمان برنامه و بودجه، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و سایر دستگاه‌های مرتبط بررسی و اتخاذ می‌شود و شرکت ملی پالایش و پخش مجری مصوبات این کارگروه است.





عظیمی‌فر بیان کرد: دولت در حوزه بنزین به دنبال اجرای روش‌هایی است که ضمن مدیریت مصرف، کمترین آسیب و تبعات اجتماعی را داشته باشد و فشار کمتری به مردم وارد کند.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تصریح کرد: از آبان سال گذشته اصلاح تدریجی قیمت بخشی از مصارف مازاد بنزین در قالب کارت اضطراری جایگاه‌ها در دستور کار قرار گرفته و همزمان روش‌های غیرقیمتی متعددی برای مدیریت مصرف اجرا شده است.





وی ادامه داد: یکی از این اقدامات، انتقال سهمیه کارت اضطراری جایگاه به کارت سوخت شخصی در برخی استان‌های مرزی و مستعد قاچاق از مرداد امسال است؛ اقدامی که با هدف تسهیل دسترسی مردم به سوخت و جلوگیری از سوءاستفاده از کارت‌های آزاد جایگاه انجام شده است. همچنین برای جلوگیری از ایجاد مشکل برای گروه‌های مصرف‌کننده خاص، سهمیه‌های جبرانی در نظر گرفته شده است. به‌عنوان نمونه، ناوگان فعال در سکو‌های حمل‌ونقل اینترنتی بر اساس میزان پیمایش، تا سقف ۳۰۰ لیتر سهمیه مازاد دریافت می‌کنند.

عظیمی‌فر گفت: این طرح‌ها در حال حاضر بر استان‌های مرزی و مناطق مستعد قاچاق متمرکز است و برنامه‌ای برای تعمیم آن به سراسر کشور وجود ندارد.