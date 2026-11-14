به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ روزنامه "استاندارد" اتریش گزارش داد که پنج عضو گروه اجرایی اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود برای انتقال بخش‌هایی از سیستم پناهندگی اروپا به خارج از این منطقه تصمیم می‌گیرند.

اتحادیه اروپا قصد دارد پناهجویان رد شده از اروپا را که نمی‌توانند به کشور‌های مبدا خود بازگردانده شوند، به مراکز اخراج پناهجویان در رواندا منتقل کند. عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر با هشدار درباره نقض حقوق پناهجویان، این سیاست اتحادیه اروپا را گامی خطرناک در جهت انتقال مسئولیت‌های حقوقی و انسانی این اتحادیه عنوان کردند.