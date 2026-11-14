استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه سیاست ما فعال‌سازی معادن غیرفعال است گفت:معادن غیرفعال می‌بایست از وضعیت بلوکه شدن و بلاتکلیفی خارج شده و فعال شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در شورای معادن آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه سیاست ما فعال‌سازی معادن غیرفعال است گفت: معادن غیرفعال می‌بایست از وضعیت بلوکه شدن و بلاتکلیفی خارج شده و فعال شوند و مسئولین ذیربط در دستگاه‌های مرتبط این اولویت را پیگیری کرده و به انجام برسانند.

وی ادامه داد:آذربایجان شرقی در زمینه ذخایر و تنوع مواد معدنی جزو استان‌های شاخص کشور است و از این ظرفیت بایستی برای توسعه اقتصادی استان بهره‌برداری بهینه کنیم.

سرمست تاکید کرد: تکمیل طرح های توسعه مس سونگون اولویت مدیریت استان است و تمام حقوق دولتی مس سونگون و دیگر معادن استان می‌بایست به استان برسد تا صرف توسعه آذربایجان شرقی شوند.

گفتنی است در ادامه نشست شورای معادن استان، مشکلات و موانع فعالیت و بهره‌برداری چند معدن دیگر استان بررسی و تعداد ۸۷ مصوبه در جهت تسهیل و رفع موانع فعالیت معادن استان به تصویب رسید.