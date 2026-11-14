به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر شهرستان زرین دشت گفت: در قالب اردوی جهادی، ۸۰ نفر از اهالی روستای درهشور این شهرستان از خدمات رایگان سلامت از جمله پایش قندخون و فشارخون با هدف ارتقای سلامت و پیشگیری از بیماری‌ها بهره‌مند شدند.

عبدالرحیم رهنما افزود: این کاروان در چارچوب برنامه‌های مرتبط به فضای دوستدار کودک به ارائه خدمات و حمایت‌های روانی اجتماعی، آموزش کمک‌های اولیه و توزیع نوشت افزار پرداختند.