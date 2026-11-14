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با نظر بهداد سلیمی سرمربی تیم ملی وزنهبرداری ایران، ۱۵ وزنهبردار به اردوی جدید تیم بزرگسالان دعوت شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تمرینات تیم ملی از جمعه ۲۹ آبان در کمپ تیمهای ملی وزنه برداری آغاز میشود.
نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی به شرح زیر است:
۱- عبدالله بیرانوند از لرستان
۲- بهنود نصرتی از مازندران
۳- علیرضا عباسپور از فارس
۴- حمیدرضا زارعی از فارس
۵- رحمان اورامه از خوزستان
۶- علی عالی پور از آذربایجان غربی
۷- علیرضا نصیری از فارس
۸- ابوالفضل زارع از فارس
۹- علیرضا معینی از اصفهان
۱۰- آریا پایدار از گیلان
۱۱- مسعود ممیوند از لرستان
۱۲- علیرضا یوسفی از مازندران
۱۳- علی داوودی از تهران
۱۴- آیت شریفی از مازندران
۱۵- فرهاد قلی زاده از فارس
جواد نادری و مصطفی رجایی به عنوان مربی تیم ملی را همراهی میکنند.