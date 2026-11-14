با نظر بهداد سلیمی سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری ایران، ۱۵ وزنه‌بردار به اردوی جدید تیم بزرگسالان دعوت شدند.

دعوت ۱۵ وزنه‌بردار به اردوی تیم ملی وزنه‌برداری ایران

دعوت ۱۵ وزنه‌بردار به اردوی تیم ملی وزنه‌برداری ایران



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تمرینات تیم ملی از جمعه ۲۹ آبان در کمپ تیم‌های ملی وزنه برداری آغاز می‌شود.

نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی به شرح زیر است:

۱- عبدالله بیرانوند از لرستان

۲- بهنود نصرتی از مازندران

۳- علیرضا عباسپور از فارس

۴- حمیدرضا زارعی از فارس

۵- رحمان اورامه از خوزستان

۶- علی عالی پور از آذربایجان غربی

۷- علیرضا نصیری از فارس

۸- ابوالفضل زارع از فارس

۹- علیرضا معینی از اصفهان

۱۰- آریا پایدار از گیلان

۱۱- مسعود ممیوند از لرستان

۱۲- علیرضا یوسفی از مازندران

۱۳- علی داوودی از تهران

۱۴- آیت شریفی از مازندران

۱۵- فرهاد قلی زاده از فارس

جواد نادری و مصطفی رجایی به عنوان مربی تیم ملی را همراهی می‌کنند.