آبدانان با ۲۹۲ هکتار نرگس‌زار و برداشت سالانه ۱۱۴ میلیون شاخه گل، قطب تولید نرگس استان ایلام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ برداشت گل نرگس در آبدانان آغاز شده و نرگس‌زار‌های این شهرستان میزبان برداشت این گل خوش‌عطر هستند.

«علی رضا سلاح ورزی» رئیس جهاد کشاورزی آبدانان گفت: ۲۹۲ هکتار از اراضی شهرستان به کشت نرگس اختصاص دارد که سالانه حدود ۱۱۴ میلیون شاخه گل از آن برداشت می‌شود.

وی افزود: ۱۱۵ هکتار از نرگس‌زار‌ها آبی و ۱۷۷ هکتار دیم است و آبدانان قطب تولید نرگس استان به شمار می‌رود.

«عبدالرضا نوری» یکی از نرگس‌کاران شهرستان نیز گفت: فعالیت خود را از سال ۱۳۷۲ با ۲ هکتار آغاز کرده و اکنون سطح زیر کشت خود را به حدود ۹ هکتار رسانده است.

به گفته کارشناسان، توسعه فرآوری و بسته‌بندی گل نرگس می‌تواند به افزایش ارزش افزوده و اشتغال در این شهرستان کمک کند.