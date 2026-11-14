\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u00a0 \u0632\u0644\u0632\u0644\u06c0 \u062e\u0641\u06cc\u0641 \u06f2.\u06f8 \u0631\u06cc\u0634\u062a\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u0639\u0645\u0642 \u06f1\u06f2 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u0645\u062a\u0631\u06cc \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u062d\u0648\u0627\u0644\u06cc \u0634\u0631\u0642 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0644\u0631\u0632\u0627\u0646\u062f.