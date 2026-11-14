به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این کتاب داستانی بلند درمورد روز‌های پراضطراب و پرامید محدثه، خادم حرم حضرت معصومه (س) است.

این خادم حرم در میانه دلتنگی برای برادرش که از شهدای گمنام است و بیماری مادر و مسئولیت‌های خادمی سعی می‌کند معنای توکل و امید را دوباره پیدا کند.

کتاب «هستیا» کاری از انتشارات به نشر با طراحی جلد سید ایمان نوری نجفی در ۲۶۴ صفحه، قطع رقعی و شمارگان هزار نسخه منتشر شده است.

محبوبه ابوفاضلی خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گزارش می دهد: