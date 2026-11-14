هواشناسی خراسان رضوی، با صدور هشدار سطح زرد،احتمال افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در مشهد تا روز دوشنبه را پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی،کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت:با افزایش غلظت آلاینده‌ها، شاخص آلودگی هوا برای گروه‌های حساس در سطح ناسالم قرار خواهد گرفت.

اثمری افزود:در صورت مهار نشدن منابع آلاینده، احتمال افزایش شاخص در مناطق پرتردد و صنعتی برای تمامی گروه‌ها نیز وجود دارد.

وی با ارائه توصیه‌های بهداشتی و محیط زیستی، بر ضرورت استفاده از حمل‌ونقل عمومی، کاهش تردد خودرو‌های شخصی، مدیریت مصرف سوخت‌های فسیلی و کنترل فعالیت‌های صنعتی تأکید کرد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت:از شهروندان خواسته می شود از سوزاندن زباله خودداری کنند و گروه های حساس نیز از انجام فعالیت‌های ورزشی در فضای باز اجتناب کنند.

اثمری با اشاره به روند تغییرات جوی افزود: دما تا اواسط این هفته روند افزایشی داشته و در روز سه‌شنبه کاهش موقتی خواهد داشت.

وی گفت:از بعدازظهر روز دوشنبه تا صبح چهارشنبه، افزایش ابر و سرعت وزش باد همراه با بارش‌های پراکنده در ارتفاعات و نوار شمالی استان دور از انتظار نیست .