با سرد شدن هوا و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی، خطر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که از ابتدای امسال تاکنون ۶۵ مورد مسمومیت با این گاز در شهر‌های مختلف استان مرکزی گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با آغاز فصل سرما، استفاده از وسایل گرمایشی افزایش می‌یابد و در کنار آن، بی‌توجهی به نکات ایمنی در نصب و استفاده از این وسایل می‌تواند حوادث تلخ و جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.

بر اساس اعلام اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، از ابتدای امسال تاکنون ۶۵ مورد مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در شهر‌های مختلف استان گزارش شده است.

همچنین هفته گذشته نشت گاز و انفجار در یک منزل مسکونی، یک مصدوم بر جای گذاشت؛ حادثه‌ای که بار دیگر اهمیت رعایت اصول ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز را یادآور می‌شود.

بررسی مسیر دودکش‌ها، اطمینان از باز بودن مجرای خروج دود، استفاده از کلاهک استاندارد H و توجه به رنگ شعله وسایل گازسوز از جمله نکات ضروری برای پیشگیری از حوادث گازگرفتگی است.

مونوکسیدکربن گازی بی‌رنگ و بی‌بو است که به همین دلیل به قاتل خاموش شهرت دارد و نشت آن می‌تواند بدون هشدار محسوس، جان افراد را به خطر بیندازد.

در صورت مشاهده علائم مسمومیت مانند سردرد، سرگیجه، تهوع و ضعف، باید سریعاً افراد را به هوای آزاد منتقل کرد و با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفت.