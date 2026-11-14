در این رقابت‌ها، ماهان چینه‌وری از گیلان به مقام قهرمانی رسید، کسری رخساری از مازندران دوم شد و علی اکبری حسینی‌نسب از مازندران و مهبد نظری از گیلان به‌طور مشترک مقام سوم را کسب کردند.

مسابقات جایزه بزرگ کشوری تنیس روی میز در لاهیجان مسابقات جایزه بزرگ کشوری تنیس روی میز در لاهیجان مسابقات جایزه بزرگ کشوری تنیس روی میز در لاهیجان مسابقات جایزه بزرگ کشوری تنیس روی میز در لاهیجان

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، مسابقات جایزه بزرگ کشوری تنیس روی میز با حضور ۸۲ ورزشکار از استان‌های مختلف کشور، در سالن ورزشی شهدای چهار هزار نفری لاهیجان برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها، ماهان چینه‌وری از گیلان به مقام قهرمانی رسید، کسری رخساری از مازندران دوم شد و علی اکبری حسینی‌نسب از مازندران و مهبد نظری از گیلان به‌طور مشترک مقام سوم را کسب کردند.