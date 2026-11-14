سالار ولایتمدار، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک، با اشاره به چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، بر ضرورت اولویت‌بندی صحیح پروژه‌ها، مدیریت دقیق اعتبارات و حفظ امیدواری در میان جوانان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در جریان سفر نماینده ولی فقیه به آبیک در دیدار با مسئولان و دهیاران بخش مرکزی آبیک، با اشاره به جنگ اقتصادی و اقدامات خصمانه دشمن، تصریح کرد: ما در میانه یک نبرد بزرگ هستیم و علیرغم تمامی چالش‌ها و نفوذگری‌های دشمن، با توکل بر خدا در مسیر فتح قله‌های جدید قرار داریم.

وی با اشاره به محدودیت‌های مالی، بر لزوم اولویت‌بندی پروژه‌ها بر اساس نیاز‌های حیاتی تأکید کرد و افزود: «من به عنوان خادم شما در مجلس، وظیفه دارم در تصویب بودجه‌ها، منافع استان و نیاز‌های اصلی کشور را در اولویت قرار دهم.»

ولایتمدار همچنین بر ضرورت ایجاد تعادل میان دو حوزه تأکید کرد و گفت: «باید میان توسعه پروژه‌های عمرانی و تأمین تجهیزات دفاعی و امنیتی تعادل برقرار کنیم؛ به گونه‌ای که نه از توسعه زیرساخت‌ها غافل شویم و نه از اقتدار دفاعی کشور کاستی ایجاد شود.»

وی ، گرانی را دغدغه اصلی نمایندگان دانست و از تلاش دولت برای حل مشکلات معیشتی مردم خبر داد.

فرماندار آبیک هم، ضمن تجلیل از حمایت مردمی از نظام، بر اهمیت مدیریت صحیح منابع مالی توسط دهیاری‌ها تأکید کرد.

وی با گلایه از عدم استفاده به موقع از اعتبارات واریزی به حساب دهیاری‌ها، خواستار مدیریت هوشمندانه بودجه‌ها برای مقابله با اثرات تورم شد.

حسینی همچنین با اشاره به پیشرفت‌ها در رفع مشکلات روستاهایی نظیر انجیلاق، شکرناب و غریب‌مزرعه، خواستار پیگیری مطالبات دهیاران در مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح ساختار حقوقی و هزینه‌های رفت‌وآمد آن‌ها شد تا سطح خدمات‌رسانی در روستاها ارتقا یابد.

بخشدار مرکزی آبیک هم، با اشاره به پویایی جامعه و سطح بالای آگاهی مردم، گفت: وظیفه ما به عنوان خدمتگزاران نظام، پیگیری حقوق قانونی و مطالبات به حق شهروندان است.

مافی همچنین با اشاره به ویژگی‌های جغرافیایی منطقه، به چالش‌های زیست‌محیطی و الگوی سکونت فصلی در روستاهایی نظیر ناصرآباد و انجیلاق اشاره کرد و افزود: فعالیت‌های اقتصادی در این مناطق عمدتاً بر پایه دامداری سبک و کشاورزی استوار است که نیازمند توجه ویژه در مدیریت توسعه روستایی است.