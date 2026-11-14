اعضای تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان با حضور در حرم امامزاده صالح (ع) و گلزار شهدا ضمن توسل به ائمه اطهار تحدید میثاقی دوباره با شهدا و امام شهدا داشتند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اعضای تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان با حضور در حرم امامزاده صالح (ع) و گلزار شهدا ضمن توسل به ائمه اطهار تحدید میثاقی دوباره با شهدا و امام شهدا داشتند.



ملی پوشان فوتبال ساحلی ایران قرار است در رقابت‌های قهرمانی آسیا حاضر شوند، تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان که سابقه قهرمانی دوره قبلی را در کارنامه دارند و جزو برترین تیم‌های جهان و قاره کهن به حساب میاد قرار است فردا ایران را به مقصد تایلند ترک کند ساحلی بازان ایران در این دوره از رقابت‌ها در گروه دوم با تیم‌های لبنان، ویتنام و افغانستان هم گروه هستند که شاگردان علی نادری در نخستین دیدارشان ۲۸ آبان مقابل افغانستان صف آرایی می‌کنند.